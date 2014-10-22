Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 22.10.2014: Folge 2
20 Min.Folge vom 22.10.2014Ab 12
Commerce liegt tief im Süden der USA, dort ist amerikanisches Kulturgut noch günstig zu haben. Wer historische Artefakte mit Seltenheitswert sucht, ist in der Kleinstadt genau richtig. „Koffer-Jäger“ Mark Meyer streckt seine Schnäppchen-Fühler im Bundesstaat Georgia nach einem Sternenbanner aus. Auf dem „Star-Spangled Banner“ sind nur 45 Sterne zu erkennen. Das bedeutet, die Flagge ist sehr alt. Sie stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Spanisch-Amerikanischen Krieg im Jahr 1898.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4-5: Warner Bros. Discovery, Inc.