Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 12.11.2014: Folge 7
21 Min.Folge vom 12.11.2014Ab 6
Voller Erwartungen reisen die „Koffer-Jäger“ nach Orlando in Florida zum größten Vergnügungspark der Welt. Auf der riesigen Auktion mit über 300 Disney-Requisiten verlieben sich Lawrence und seine Frau Sally in eine verwegen aussehende Piratenfigur, die glatt dem Film „Fluch der Karibik“ entsprungen sein könnte. Mit dem Seeräuber in Lebensgröße machen die erfahrenen Schnäppchenjäger stolze 1000 Dollar Profit.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.