Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 29.10.2014: Folge 4
22 Min.Folge vom 29.10.2014Ab 6
„Koffer-Jäger“ Laurence Martin und seine Frau Sally haben in Nashvillle, Tennessee, eine Snare Drum mit der Originalunterschrift von Pete Best ersteigert, dem ersten Schlagzeuger der Beatles. Dieses Highlight könnte den Schnäppchenjägern einen hübschen Profit einbringen. Deshalb lassen sie es unmittelbar nach der Auktion von einem Experten schätzen.
Genre:Reality, Auktion
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.