Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 12: Späte Einsicht
42 Min.Folge vom 24.06.2023Ab 12
Mitchs Eltern besuchen ihren Sohn in Malibu. Al war nie damit einverstanden, dass Mitch seine Karriere als Architekt aufgegeben und den Familienbetrieb verlassen hat, um Rettungsschwimmer zu werden. Er betont ständig, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass man auch nach seinem Tod etwas Bleibendes hinterlässt. In einem ruhigen Augenblick erzählt Irene Mitch, warum sein Vater sich so sehnlich wünscht, dass er das Architekturbüro übernimmt: Al hat Lymphknotenkrebs ...
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited