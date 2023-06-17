Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Gefährliche Abenteuer im Goldgräberland (1)

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 1vom 17.06.2023
Gefährliche Abenteuer im Goldgräberland (1)

Gefährliche Abenteuer im Goldgräberland (1)Jetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 1: Gefährliche Abenteuer im Goldgräberland (1)

41 Min.Folge vom 17.06.2023Ab 12

Mitchs Onkel ist unter rätselhaften Umständen gestorben und hinterlässt ihm ein Testament, das einen geheimnisvollen Schatz beinhaltet. Hobie wird sofort vom Goldfieber gepackt und macht sich mit Mitch, Shaunie und Eddie auf, den Schatz zu bergen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1 GOLD
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen