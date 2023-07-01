Schwerer Schlag für Mitch (1)Jetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 17: Schwerer Schlag für Mitch (1)
41 Min.Folge vom 01.07.2023Ab 12
Mitch, Stephanie und Newman kommen drei Teenagern zu Hilfe, die auf einem Felsen vor der Küste von der Flut überrascht wurden. Den Lebensrettern gelingt es, die Teenager in Sicherheit zu bringen, doch dabei wird Mitch von einer schweren Welle gegen den Felsen geschleudert. Im Krankenhaus erfährt Stephanie, dass Mitch von der Hüfte abwärts gelähmt ist - und es wahrscheinlich für immer bleiben wird! Als Mitch die Diagnose erfährt, bricht eine Welt für ihn zusammen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited