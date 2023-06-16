Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 11vom 16.06.2023
42 Min.Folge vom 16.06.2023Ab 12

Weil es furchtbar heiß ist, haben die Rettungsschwimmer alle Hände voll zu tun, die vor Menschen überquellenden Strände von L.A. zu überwachen. Zu allem Überfluss locken ein Rockkonzert und eine Wahlkampfrede des Gouverneurs Tausende von Zuschauern auf den Pier. Für den Secret-Service-Agenten Sam Dietz, zuständig für die Sicherheit des Gouverneurs, ist die Veranstaltung ein Albtraum. Keiner ahnt etwas von dem Plan eines Attentäters, den ganzen Pier in die Luft zu sprengen ...

