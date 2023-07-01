Schwerer Schlag für Mitch (2)Jetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 18: Schwerer Schlag für Mitch (2)
41 Min.Folge vom 01.07.2023Ab 12
Der Killer Riddick kann sich als Arzt verkleidet in die Reha-Klinik einschleichen, in der Mitch untergebracht ist. Er fesselt den kleinen Jason und will ihn in der Schwimmhalle in seinem Rollstuhl ertränken.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
