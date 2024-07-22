Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Hai-Fieber

SAT.1Staffel 7Folge 1vom 22.07.2024
Hai-Fieber

Hai-FieberJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 1: Hai-Fieber

41 Min.Folge vom 22.07.2024Ab 12

Logan verwirklicht seinen Traum, einen eigenen Film zu drehen. Schon bald kommt es bei den Dreharbeiten zu seiner "Weißer Hai"-Version zur Katastrophe: Ein lax angebundener Tigerhai gerät in Konflikt mit Hauptdarstellerin Caroline, der aber glimpflich endet. Am nächsten Tag haben Cody und einige Surfer eine unheimliche Begegnung mit dem Raubfisch, worauf Mitch den Strand sperren lässt. Doch einige Teenager, die trotz des Verbots baden, werden von dem Hai angegriffen ...

