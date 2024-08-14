Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 18: Tödliche Bakterien
41 Min.Folge vom 14.08.2024Ab 12
Sam, Neely und Caroline testen auf hoher See eine neue Tauchausrüstung, als in der Nähe plötzlich ein Militärjet abstürzt. Sofort eilen sie zum Unfallort und können den Piloten bergen und wiederbeleben. Der Pilot namens Quinlan hatte einen Behälter mit einem tödlichen Cholera-Erreger an Bord, den man angeblich Terroristen abgenommen hat. Kaum haben die drei Frauen die biologische Zeitbombe geborgen, erwartet sie die nächste Überraschung: Quinlan gehört zu den Terroristen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
