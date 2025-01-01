Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Der rettende Engel

SAT.1Staffel 7Folge 15
Der rettende Engel

Der rettende EngelJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 15: Der rettende Engel

41 Min.Ab 6

Caroline rettet drei Jungen vor dem Ertrinken. Derrick, einer der Jungen, weckt ihr Interesse, nachdem sie erfahren hat, dass er in einem Kinderheim lebt. Daraufhin gründen Caroline und Mitch das Ferienlager "Camp Baywatch".

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen