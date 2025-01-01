Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 15: Der rettende Engel
41 Min.Ab 6
Caroline rettet drei Jungen vor dem Ertrinken. Derrick, einer der Jungen, weckt ihr Interesse, nachdem sie erfahren hat, dass er in einem Kinderheim lebt. Daraufhin gründen Caroline und Mitch das Ferienlager "Camp Baywatch".
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited