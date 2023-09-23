Kein Tag wie jeder andereJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 5: Kein Tag wie jeder andere
39 Min.Folge vom 23.09.2023
Unerträgliche Hitze lastet schon am Morgen über Malibu und lockt Heerscharen schwitzender Chaoten an den Strand: Eine Reggae-Gruppe dreht einen Videoclip, eine Motorradgang feiert eine Strandparty, Jetski-Fahrer stören Surfer, und als Krönung setzen unzählige Quallen zur Invasion an. In diesem Durcheinander hat Mitch einer gerade noch gefehlt: Der übereifrige Geheimdienstagent Dawson will die Kontrolle über den Strand übernehmen, bevor der Präsident zum Joggen kommt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© FremantleMedia Limited