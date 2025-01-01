Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 11: Müllkippe Ozean
39 Min.Ab 12
Bei einem Unwetter wurden Schadstoffe in die Bucht von Santa Monica gespült. Donna und Caroline räumen die betroffenen Strände, doch Mitch hat die Warnung nicht gehört. Ahnungslos trainiert er im Wasser für den nächsten "Ironman"-Wettbewerb. Dabei streift er mehrere undichte Fässer mit hochgiftigen Chemikalien. Kurz darauf bekommt er Magenkrämpfe und Probleme beim Atmen ...
