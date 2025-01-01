Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Rendezvous am Meeresgrund

SAT.1Staffel 7Folge 17
Rendezvous am Meeresgrund

Rendezvous am MeeresgrundJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 17: Rendezvous am Meeresgrund

41 Min.Ab 6

Keiner im Baywatch-Team schenkt Codys Bericht von der Unterwasserbegegnung mit einer echten Meerjungfrau Glauben - nur C. J. ermuntert ihn, noch einmal zu tauchen und auf das Wesen zu warten. Das Schauspiel will sie sich nicht entgehen lassen und taucht ebenfalls hinab, wobei sie sich verletzt und bewusstlos auf den Meeresboden sinkt. Glücklicherweise ist die Nixe in der Nähe und bringt C. J. an die Wasseroberfläche. Um den Hals trägt sie plötzlich ein antikes Medaillon.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen