Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 20: Mein Freund Leo
41 Min.Ab 6
Zwei Teenager wollen einem verletzten Seelöwen helfen, doch als die Flut sie überrascht, brauchen sie selbst dringend Hilfe. Mitch, C. J. und Jordan bringen erst die Kinder in Sicherheit, ehe sie in einer Höhle den verwundeten Seelöwen entdecken. C. J. begleitet das verängstigte Tier in die "Sea World" von San Diego. Hier wird alles getan, um Leo, wie sie den Seelöwen getauft hat, zu retten ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited