Joseph Gordon-Levitt - Kenia

Folge 1: Joseph Gordon-Levitt - Kenia

38 Min.Ab 12

Schon zu Beginn des Abenteuers in die kenianische Steppe muss Joseph Gordon-Levitt seine Ängste überwinden und den Sprung aus dem Helikopter in einen Fluss wagen. Im Laufe des zweitägigen Ausfluges versucht er jedoch immer wieder, all seine Kräfte zu bündeln, um seine körperlichen und mentalen Grenzen zu bezwingen.

