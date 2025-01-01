Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derek Houghs zweitägiges Naturerlebnis in Bulgarien beginnt mit einer waghalsigen Abseilaktion aus einem Helikopter auf einen Bergkamm. Es folgt ein langer Abstieg, bei dem auch der ein oder andere eiskalte Bergsee durchschwommen werden muss. Der Profitänzer und Choreograph stellt so unter Beweis, dass er sich nicht nur im Ballsaal zurechtfindet.

