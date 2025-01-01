Bear Grylls: Stars am Limit
Folge 8: Uzo Aduba - Pyrenäen
38 Min.Ab 12
Von einem herannahenden Sturm verfolgt müssen Uzo Aduba und Bear Grylls in den Pyrenäen schnell von einer hohen Felswand ins Tal absteigen. Die Idee, dies mit einer Zipline zu tun, trifft bei der Amerikanerin jedoch nicht nur auf Begeisterung. So wird das zweitägige Outdoorerlebnis zu einem Kampf mit der eigenen Angst und den Elementen.
Bear Grylls: Stars am Limit
