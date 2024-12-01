Keri Russell - Kanarische InselnJetzt kostenlos streamen
Bear Grylls: Stars am Limit
Folge 2: Keri Russell - Kanarische Inseln
38 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Keri Russell beweist Bear Grylls auf den Kanarischen Inseln ihren Mut und zeigt, dass sie sogar vor dem Verspeisen von Samen aus dem Magen eines Vogelkadavers nicht haltmacht. Doch nicht nur die Nahrungsaufnahme gestaltet sich als schwierig, auch die steilen Klippen und tiefen Canyons werden für die beiden bald zum Hindernis.
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Bear Grylls: Stars am Limit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, Reise, im Freien/Outdoor, Fun- und Extremsport
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-6: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1, Season 4: Propagate Distribution, Inc.