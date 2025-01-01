Bear Grylls: Stars am Limit
Folge 4: Don Cheadle - White Mountains
38 Min.Ab 12
Die White Mountains in Neuengland halten für Don Cheadle und Bear Grylls einige Gefahren bereit. Rutschige Felsen und steile Bergklippen lassen den Puls des Schauspielers höherschlagen. Ganz besonders der lange Abstieg durch das Abseilen über einen Berghang führen ihn an seine Grenzen und darüber hinaus.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bear Grylls: Stars am Limit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, Reise, im Freien/Outdoor, Fun- und Extremsport
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Propagate Distribution, Inc.