Pärchen-Crashkurs der besonderen ArtJetzt kostenlos streamen
Beauty & The Nerd
Folge 1: Pärchen-Crashkurs der besonderen Art
120 Min.Folge vom 05.08.2021Ab 12
Sieben Schönheiten werfen ihre Komfortzone über Bord, um sich mitten im Mittelmeer einem ganz besonderen Welten-Clash zu stellen. Für die selbstbewussten Beautys heißt es dann: Nerd-Partner finden, zusammenraufen und sich voll in den sechswöchigen #BeautyNerd-Pärchen-Crashkurs stürzen. Doch schon in der ersten Folge gibt es Grund für Eifersucht: Überraschend zieht eine zusätzliche, extrovertierte Schönheit in die "Beauty & The Nerd"-Villa ein!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beauty & The Nerd
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Romanze, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen