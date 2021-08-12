Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beauty & The Nerd

Der Konkurrenzkampf geht in eine neue Runde

ProSiebenStaffel 3Folge 2vom 12.08.2021
Der Konkurrenzkampf geht in eine neue Runde

Beauty & The Nerd

Folge 2: Der Konkurrenzkampf geht in eine neue Runde

125 Min.Folge vom 12.08.2021Ab 12

Mit einem selbstbewussten Auftritt ziehen Nerdin Teresa (27, Game-Testerin aus Würzburg) und Beauty Julien (29, Beziehungscoach aus Köln) unerwartet in die Villa ein. Werden Julien und Teresa auf Zypern zum unschlagbaren Dreamteam? Können die beiden eine Verbindung zueinander aufbauen? Und schaffen sie es, die Konkurrenz-Paare in den #BeautyNerd-Challenges alt aussehen zu lassen?

