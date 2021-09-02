Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 5vom 02.09.2021
Folge 5: Welcome to Beauty & The Beauty

119 Min.Folge vom 02.09.2021Ab 12

Heute geht das Umstyling weiter. Was hat sich Designer und Stargast Thomas Rath für Markus und Cao wohl ausgedacht? Indes wird der Druck kurz vor dem Finale immer größer. Wer verliert die Nerven?

