ProSiebenStaffel 3Folge 4vom 26.08.2021
109 Min.Folge vom 26.08.2021Ab 12

Weg mit der Brille oder Haare ab? "Ich weiß, dass das Umstyling bei Markus richtig krass wird", freut sich Cecilia (25, Düsseldorf). Die Beauty und der Nerd ziehen nach der ersten gewonnen Challenge in die nächste Runde ein. Zudem sichert sich Markus (23, Kiel) das erste Ticket für das berühmt berüchtigte Umstyling. Der "Magic"-Karten-Sammler zeigt sich eher skeptisch: "Ich bin gespannt, was man mit mir anzustellen versucht."

ProSieben
