Beef Battle
Folge 8: Folge 8
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In "BeefBattle - Duell am Grill" treten Fleischliebhaber mit ihren besten Rezepten gegen die Profiköche Stefan Wiertz und Shane McMahon an. Der Clou: Die Kandidaten entscheiden über die Zutaten und die Location für den Wettkampf um das beste Gericht. Rechte: ProSieben MAXX
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beef Battle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX