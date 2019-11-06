Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Battle

Heute: Honeymoon am Grill

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 7vom 06.11.2019
Heute: Honeymoon am Grill

Heute: Honeymoon am GrillJetzt kostenlos streamen

Beef Battle

Folge 7: Heute: Honeymoon am Grill

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Stefan (34) und Oliver (45) sind die Prototypen eines Grillmeisters. Sie haben eine Familie gegründet, ein Haus gebaut und dann einen Grill geschenkt bekommen, der das Leben perfekt zu machen scheint. Nach dem ersten Angrillen war klar: Es ist nicht nur eine Leidenschaft, sondern eine wahre Passion oder sogar Lebenseinstellung. Während sich Stefan am Holzkohle-Mini-Egg austobt, hat Oliver den Gasgrill für sich entdeckt. Beide versuchen die Jury von ihrem Können zu überzeugen. Rechte: ProSieben MAXX

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Beef Battle
ProSieben MAXX
Beef Battle

Beef Battle

Alle 6 Staffeln und Folgen