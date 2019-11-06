Heute: Honeymoon am GrillJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 7: Heute: Honeymoon am Grill
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Stefan (34) und Oliver (45) sind die Prototypen eines Grillmeisters. Sie haben eine Familie gegründet, ein Haus gebaut und dann einen Grill geschenkt bekommen, der das Leben perfekt zu machen scheint. Nach dem ersten Angrillen war klar: Es ist nicht nur eine Leidenschaft, sondern eine wahre Passion oder sogar Lebenseinstellung. Während sich Stefan am Holzkohle-Mini-Egg austobt, hat Oliver den Gasgrill für sich entdeckt. Beide versuchen die Jury von ihrem Können zu überzeugen. Rechte: ProSieben MAXX
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beef Battle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX