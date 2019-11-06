Rauchzeichen aus dem SauerlandJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 1: Rauchzeichen aus dem Sauerland
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Heute treten Tim Ziegeweidt und sein Teampartner Sebastian Buchner für die "Sauerländer BBCrew" an. Die Herausforderer starten in der Vorspeise mit einem glasierten Schweinerückensteak und Blätterteigröllchen, die mit Pesto Rosso und Camembert gefüllt werden. Ordentlich Rauch gibt's auch im Hauptgang, denn das Roastbeef und der Sauerländer Kartoffelstampf wandern in den Kugelgrill. Werden die Siegesträume von Profikoch Walde Müller in Rauch aufgehen? Rechte: ProSieben MAXX
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
