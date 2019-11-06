Crossover BBQ Battle mit BBQlicate, Bacon zum Steak und Stefan WiertzJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 5: Crossover BBQ Battle mit BBQlicate, Bacon zum Steak und Stefan Wiertz
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Thomas (29) und Marcel (30) sind Foodblog-Freunde, die absolut auf Fleisch stehen. Als gelernter Steuerkaufmann hat Thomas seine Leidenschaft mittels eines Grill-Blogs zum Beruf gemacht. Diese Passion teilt er mit seinem Freund Marcel. Für seine Beiträge reist Thomas um die Welt und sucht außergewöhnliche Rezepte, aber vor allem auch qualitativ hochwertigste Zutaten. Keine Frage also, dass die beiden Grill-Globetrotter das Duell gegen Stefan Wirtz für sich entscheiden möchten. Rechte: ProSieben MAXX
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beef Battle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX