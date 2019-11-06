Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Battle

Urbanes Höhlenfeuer

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 3vom 06.11.2019
Urbanes Höhlenfeuer

Urbanes HöhlenfeuerJetzt kostenlos streamen

Beef Battle

Folge 3: Urbanes Höhlenfeuer

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die beiden Freunde Andreas Kremer (46) und Lee Moran (36) bringen das Grillen wieder dahin, wo es hingehört - raus aus der Kuschelecke zurück in die Natur! Naja, in ihre Natur. Andreas und Lee sind Urbexer. Wo immer der Mensch sich zurückgezogen hat, da tauchen die beiden Freunde auf. Andreas und Lee wollen beweisen, dass man für ein delikates Mahl keinen Induktionsherd oder Gasgrill benötigt. Als Vorspeise servieren die Jungs "Höhlenspieße". Rechte: ProSieben MAXX

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Beef Battle
ProSieben MAXX
Beef Battle

Beef Battle

Alle 6 Staffeln und Folgen