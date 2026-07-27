Laura Dahlmeier ... ein Schritt zu weitJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 27.07.2026: Laura Dahlmeier ... ein Schritt zu weit
59 Min.Folge vom 27.07.2026
Mit nur 31 Jahren verunglückt Laura Dahlmeier am über 6.000 Meter hohen Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge. Mit einer Spezial-Ausgabe zum ersten Todestag würdigt Bergwelten das alpinistische Wirken der zweimaligen Biathlon-Olympiasiegerin und mehrfachen Weltmeisterin, die bereits mit 25 Jahren ihre große Karriere beendet, um sich ganz ihrer großen Leidenschaft zu widmen - dem Bergsteigen.
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