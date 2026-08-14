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Bergwelten

Tragödie am Laila Peak: Die letzte Expedition von Laura Dahlmeier | Bergwelten

ServusTVFolge vom 14.08.2026
Tragödie am Laila Peak: Die letzte Expedition von Laura Dahlmeier | Bergwelten

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Folge vom 14.08.2026: Tragödie am Laila Peak: Die letzte Expedition von Laura Dahlmeier | Bergwelten

35 Min.Folge vom 14.08.2026

Die Kurzfassung der Bergwelten-Dokumentation über die deutsche Ausnahmesportlerin Laura Dahlmeier. Auf den Spuren der Biathlon-Legende führen die Top-Alpinisten Lukas Wörle und Aleš Česen eine Expedition im pakistanischen Karakorum-Gebirge durch. Ihr Ziel ist der imposante Laila Peak, an dem die Olympiasiegerin im Juli 2025 verunglückte.

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