Tragödie am Laila Peak: Die letzte Expedition von Laura Dahlmeier | BergweltenJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 14.08.2026: Tragödie am Laila Peak: Die letzte Expedition von Laura Dahlmeier | Bergwelten
35 Min.Folge vom 14.08.2026
Die Kurzfassung der Bergwelten-Dokumentation über die deutsche Ausnahmesportlerin Laura Dahlmeier. Auf den Spuren der Biathlon-Legende führen die Top-Alpinisten Lukas Wörle und Aleš Česen eine Expedition im pakistanischen Karakorum-Gebirge durch. Ihr Ziel ist der imposante Laila Peak, an dem die Olympiasiegerin im Juli 2025 verunglückte.
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