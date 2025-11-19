Il Grande - Emilio Comici, der Meister im FelsJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.11.2025: Il Grande - Emilio Comici, der Meister im Fels
48 Min.
Emilio Comici ist in den 1930er-Jahren der beste Kletterer Italiens. 1933 gelingt ihm die Erstbesteigung der Nordwand der großen Zinne - eine Meisterleistung, erreicht von einem wahren Meister im Fels. Alpin-Legende Peter Habeler wiederholt gemeinsam mit Comici-Experte Ivo Rabanser zwei der berühmtesten Touren von Comici. Anlässlich seines 120. Geburtstags beleuchtet Bergwelten das Leben und die Leistungen einer unvergleichlichen Kletter-Ikone - 'Il Grande' Emilio Comici.
Genre:Dokumentation, Natur
