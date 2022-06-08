Island - Insel aus Feuer und EisJetzt kostenlos streamen
Albert Leichtfried, ein bekannter Extremkletterer und Chef der österreichischen Bergführerausbildung und Benedikt Purner, ebenfalls Ausbildner in der Bergführerausbildung, sind das bekannteste Eiskletterduo Österreichs. Der hohe Norden hat für die beiden Eiskletterer eine besondere Anziehungskraft, doch auch nach ihrer achten gemeinsamen Reise in den winterlichen Norden und ihrer vierten nach Island, stellt sich ein besonderes Ziel als fast unmöglich heraus – die Erstbegehung eines Seacliffs.
