Eisiges Labyrinth - Klettern in den größten Eishöhlen der WeltJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 21.11.2022: Eisiges Labyrinth - Klettern in den größten Eishöhlen der Welt
47 Min.Folge vom 21.11.2022
Österreich ist reich an Kultur und Naturschätzen. So manche befinden sich auch unter Tage: Die größten bekannten Eishöhlen der Welt. Rudi Hauser und sein Freund Georg Santer folgen dem Ruf des langjährig gedienten Höhlenverwalters Alois Rettenbacher, um ihn bei der Erforschung der Eishöhle mit ihrem Können als Kletterer zu unterstützen.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen