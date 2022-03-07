Am Großglockner - Unterwegs mit Kalser BergführernJetzt kostenlos streamen
Folge vom 07.03.2022: Am Großglockner - Unterwegs mit Kalser Bergführern
48 Min.
Mit seinen 3.798 Metern überragt der Großglockner alle anderen Gipfel Österreichs. Er ist weit über die Landesgrenzen hinaus ein beliebtes Ausflugsziel für Bergsportler und Touristen. Die Kalser Bergführer haben bis heute großen Anteil am florierenden Fremdenverkehr in der Region. Sie lehren Schülern das richtige Verhalten am Berg, bringen ihren Gästen die Natur in unvergesslichen Bergtouren rund um den Glockner näher und sie wissen, was zu tun ist, wenn die Nerven einmal blank liegen.
