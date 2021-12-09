Die Kalser Bergführer - 150 Jahre PioniergeistJetzt kostenlos streamen
Folge vom 09.12.2021: Die Kalser Bergführer - 150 Jahre Pioniergeist
48 Min.Folge vom 09.12.2021
Seit 150 Jahren organisieren Bergführer aus Kals, Sommer wie Winter, sowohl unvergessliche Bergtouren im Nationalpark Hohe Tauern als auch zum Gipfel des Großglockners. Spektakuläre Erstbegehungen am Glockner, wie die hochalpine Südwandwächter Route oder die Rotpunktbegehung der Kastenwand, zeugen davon, dass Hobby und Beruf bei den Kalser Bergführern zur Leidenschaft verschmelzen.
