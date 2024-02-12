Im Herzen der Dolomiten - Zwischen Civetta und MarmolataJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 12.02.2024: Im Herzen der Dolomiten - Zwischen Civetta und Marmolata
47 Min.Folge vom 12.02.2024
Im Herzen der Dolomiten offenbart sich eine Gegend, die bisher vom Massentourismus verschont geblieben ist. Zwischen schroffen Felsklippen, idyllischen Auen und den tiefsten Gletschertälern der Erde bietet die Region viel zu entdecken.
Altersfreigabe: 0
0
