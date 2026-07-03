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Best of Donauinsel
Folge 12: Best of Donauinselfest: Peter Kraus & Band
61 Min.Folge vom 03.07.2026
Rock-’n’-Roll-Legende Peter Kraus wusste wie er auf der Donauinsel ordentlich Stimmung macht. Tausende Fans konnten Hits wie "Sugar Baby" und "Rock Around the Clock" der Rock'n'Roll-Legende 2024 auf dem Donauinselfest erleben. Bildquelle: ORF
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