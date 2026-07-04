Best of Donauinselfest: Wolfgang Ambros & die No 1 vom WienerwaldJetzt kostenlos streamen
Best of Donauinsel
Folge 19: Best of Donauinselfest: Wolfgang Ambros & die No 1 vom Wienerwald
68 Min.Folge vom 04.07.2026
Eine Zeitreise, die sich keine Sekunde danach anfühlt: humorvoll, harmonisch und längst zeitlos. Wolfgang Ambros setzt seit über zehn Jahren auf ein uplugged, akustisch reduziertes Konzert. Beim Publikum kommt das gut an. Die Lieder sind auf das Wesentliche zurückgeführt und Ambros fühlt sich in dieser Konstellation auch wohl. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Best of Donauinsel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3