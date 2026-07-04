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Best of Donauinsel

Best of Donauinselfest: Wolfgang Ambros & die No 1 vom Wienerwald

ORF IIIStaffel 1Folge 19vom 04.07.2026
Best of Donauinselfest: Wolfgang Ambros & die No 1 vom Wienerwald

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Folge 19: Best of Donauinselfest: Wolfgang Ambros & die No 1 vom Wienerwald

68 Min.Folge vom 04.07.2026

Eine Zeitreise, die sich keine Sekunde danach anfühlt: humorvoll, harmonisch und längst zeitlos. Wolfgang Ambros setzt seit über zehn Jahren auf ein uplugged, akustisch reduziertes Konzert. Beim Publikum kommt das gut an. Die Lieder sind auf das Wesentliche zurückgeführt und Ambros fühlt sich in dieser Konstellation auch wohl. Bildquelle: ORF/Hans Leitner

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