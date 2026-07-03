Best of Donauinselfest: Kim WildeJetzt kostenlos streamen
Best of Donauinsel
Folge 15: Best of Donauinselfest: Kim Wilde
54 Min.Folge vom 03.07.2026
Mit Hits wie "Kids in America", "You Came" oder "Cambodia" oder "You Keep me Hangin' On" wurde Kim Wilde in den 1980er-Jahren zu einer internationalen Pop-Ikone. Bis heute gehört die britische Sängerin zu den prägendsten Stimmen der Zeit. Auch mit 65 Jahren überzeugt sie noch mit Energie auf der Bühne.
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