Best of Donauinselfest: Semino RossiJetzt kostenlos streamen
Best of Donauinsel
Folge 18: Best of Donauinselfest: Semino Rossi
59 Min.Folge vom 04.07.2026
Mit "Magische Momente" begeistert Schlagerstar Semino Rossi seine Fans. Seit seinem großen Durchbruch im Jahr 2004 steht er für eine Kombination aus romantischer Stimmung und leidenschaftlicher Bühnenpräsenz.
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