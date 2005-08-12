Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 13Folge 11vom 12.08.2005
Bianca bezweifelt, dass Heiko und Denise zusammen glücklich werden können, und auch ihr eigenes Glück erscheint ihr rätselhafterweise gefährdet. Alexander wird wegen Katys und Pascals Intrigen verhaftet und verheimlicht dies gegenüber Ariane.

