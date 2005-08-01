Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 182

TelenovelaStaffel 13Folge 2vom 01.08.2005
Folge 182

Bianca - Wege zum Glück

Folge 2: Folge 182

43 Min.Folge vom 01.08.2005Ab 6

Bianca muss sich eingestehen, dass die Begegnung mit Oliver sie mehr beschäftigt als gedacht. Alexander wird bewusst, wie sehr er sich hat gehen lassen, und er beschließt, die Arbeit wieder aufzunehmen, als Sofias Rückkehr bevorsteht.

