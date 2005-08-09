Bianca - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 188
43 Min.Folge vom 09.08.2005Ab 6
Bianca und Eddie besuchen Oliver, der sie einlädt, zum Essen zu bleiben. Aber die Atmosphäre bleibt kühl. Sofia arbeitet zum ersten Mal im "Fisch for Fun" und meistert die Aufgabe mit Bravour.
