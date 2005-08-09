Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 188

TelenovelaStaffel 13Folge 8vom 09.08.2005
Folge 8: Folge 188

43 Min.Folge vom 09.08.2005Ab 6

Bianca und Eddie besuchen Oliver, der sie einlädt, zum Essen zu bleiben. Aber die Atmosphäre bleibt kühl. Sofia arbeitet zum ersten Mal im "Fisch for Fun" und meistert die Aufgabe mit Bravour.

