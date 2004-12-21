Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 038

TelenovelaStaffel 3Folge 8vom 21.12.2004
Folge 038

Folge 038Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 8: Folge 038

43 Min.Folge vom 21.12.2004Ab 6

Pascal taucht im Bankhaus Wellinghoff auf. Alexander ist überwältigt von der Rückkehr seines "verlorenen Sohnes", den er seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hat. Bianca und Oliver versöhnen sich miteinander, nachdem Oliver ihr versichert hat, dass er Judith die Perlenohrringe nicht geschenkt hat. Unterdessen verbringen Eddie und Denise eine romantische Nacht miteinander, wollen es aber bei der einen Nacht belassen. Als Sofia sieht, wie sich die beiden küssen, ist sie sich sicher, dass sie ein Paar sind. Katy und Pascal werden einander vorgestellt und tun so, als kennen sie sich nicht. Kaum stehen sie sich jedoch alleine gegenüber, verpasst Pascal Katy eine schallende Ohrfeige.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen