Bianca - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 037
Katy begleitet Alexander auf den Empfang Privater Banken und sieht verführerisch aus in dem teuren Cocktailkleid, das sie sich auf Alexanders Rechnung gekauft hat. Alexander versucht Katy zu verführen, Katy jedoch spielt die Schüchterne. Als Maren herausfindet, dass Alexander den Empfang nicht, wie vor ihr behauptet, abgesagt hat, beschimpft sie ihn als einen feigen Lügner. Währenddessen ist Bianca immer noch wütend auf Oliver, weil Judith ihre Perlenohrringe trägt. Ursula versucht erneut Bianca davon zu überzeugen in eine andere Stadt zu ziehen, doch Biancas Entschluss steht fest: Sie gehört nach Gut Wellinghoff. Zur selben Zeit flirtet Ariane in einer Hotelbar mit Pascal. Nicht ahnend, dass Pascal Alexanders Sohn aus erster Ehe ist.
