Pascal erinnert Katy daran, wie sie ihn nach einer leidenschaftlichen Affäre sitzen ließ. Katy fordert Pascal auf, wieder zu verschwinden. Pascal jedoch will sich bei seiner Familie nehmen, was ihm zusteht. Inzwischen holt Alexander zur Feier des zurückgekehrten Sohnes seinen teuersten Wein aus dem Keller und heißt Pascal im Kreise der Familie willkommen. Sofia erzählt Sven, dass Eddie und Denise sich ineinander verliebt hätten. Sven reagiert eifersüchtig und konfrontiert Eddie damit. Der leugnet seine Nacht mit Denise. Als Oliver Bianca mit in die Stadt nimmt, werden sie ihrer Leidenschaft zueinander nicht mehr Herr?
