Bianca - Wege zum Glück
Folge 15: Folge 045
43 Min.Folge vom 03.01.2005Ab 6
Ursula willigt auf Biancas Drängen hin ein, sich von einem Spezialisten untersuchen zu lassen. Im Krankenhaus wird ihr bestätigt, dass sie bald sterben wird. Bianca ist verzweifelt. Zur selben Zeit findet auf Gut Wellinghoff ein mehrgängiges Mittagessen mit Familie Wellinghoff und dem Großkunden der Wellinghoff-Bank, Herrn Deyder und Gattin, statt. Deyder ist unzufrieden mit den Renditen, die ihm die Anlage seines Geldes bei der Wellinghoff-Bank einbringt. Oliver und Pascal gelingt es jedoch, ihn durch die Darlegung innovativer Strategien davon zu überzeugen, vorerst bei der Wellinghoff-Bank zu bleiben.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises