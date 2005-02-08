Bianca - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 071
43 Min.Folge vom 08.02.2005Ab 6
Bianca wird in die Hochzeitsvorbereitungen mit eingebunden und soll Oliver bei der Blumenauswahl für Judiths Brautstrauß helfen. Oliver und Judith führen ein Vorgespräch mit dem Pastor, der sie trauen wird. Judith weist darauf hin, wie wichtig ihr Ehrlichkeit und Treue sind. Unterdessen veranlasst Katy heimlich die Überweisung von einer Million Euro von Alexanders Schweizer Konto auf Marens Konto. Anschließend beobachtet Katy, wie Pascal seinen Handlanger Karl Schmidt auszahlt. Kaum ist Pascal außer Sichtweite, knöpft Katy dem Kleinkriminellen Schmidt die Papiere ab und nimmt sich noch ein "Trinkgeld" aus dem Geldumschlag.
