Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 062

TelenovelaStaffel 5Folge 2vom 25.01.2005
Folge 062

Folge 062Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 2: Folge 062

43 Min.Folge vom 25.01.2005Ab 6

Judith und Oliver informieren ihre Familien darüber, dass sie in zwei Wochen im kleinen Kreis heiraten werden. Oliver bittet Bianca um ein Gespräch unter vier Augen und weiht sie ebenfalls in die Pläne seiner bevorstehenden Hochzeit ein. Judith fragt Tina, ob sie ihre Trauzeugin werden möchte. Tina reagiert verhalten. Unterdessen hat Sofia sich vorgenommen Heiko zu gestehen, dass sie nicht die aus ärmlichen Verhältnissen stammende "Margret Koch" ist. Heiko jedoch lässt sie nicht zu Wort kommen und schenkt ihr stattdessen ein Armband mit der Gravur: "Margret".

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen